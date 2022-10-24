年底九合一選戰將至，其中在金門縣，受新冠肺炎疫情影響，兩岸小三通暫停至今，對金門的觀光與經濟造成極大影響，而一份今（24）日公布最新的民調更顯示，有高達7成的金門民眾盼望恢復與廈門之間的小三通！

本次民調由中華民國兩岸青年交流協會委託艾普羅民意調查股份有限公司所做，就該不該儘速恢復小三通，及對金門縣長選舉結果影響進行的問券調查，其訪問時間自10月14日起至21日止，共成功訪問602人，資料依照金門縣20歲以上之性別、年齡、行政區、教育程度之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負4.0。

首先在「是否開放小三通」方面，有超過70%的金門縣民都希望儘快恢復。但對於「開放小三通是否受到選舉影響而刻意延後」，則有超過50%民眾不認同，顯示縣民對其認知仍以經濟發展為主，而非選戰政治操作。

而在「金門縣長支持度」方面，爭取連任的現任縣長楊鎮浯的「防疫方面表現」獲得了高達65%的滿意度，同時其縣長選舉民調也高達34.2%，遠超民進黨禮讓的陳福海的17.9%、以及其他4位候選人支持度加起來的9.8%。調查報告認為，這可能是因楊鎮浯連續向中央政府呼籲，並舉行記者會要求盡速恢復小三通，凝聚支持者士氣，讓支持度攀升。

最後調查報告也表示，在六位候選人中，「如何選出有能力、有作為且勤政清廉的下一任縣長」，以及疫情告一段落後金門的經濟觀光發展，絕對金門縣民最在乎的一件事。