年底台北市長選戰「三腳督」成熱議話題，QuickseeK民調中心今(24日)發布最新民調結果，表態「一定會去投票」者針對國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊三人的支持度，以蔣支持度以35.9%領先，其次為黃31.4%、陳31.3%。

根據QuickseeK民調中心今公布的民調資料顯示，蔣黃二人的支持度不相上下，分別是黃珊珊為33.7%、蔣萬安33.2%，陳時中則為27.3%。但在看好度方面，蔣萬安以36.8%明顯領先，其次為黃珊珊24.8%，接著是陳時中的23.9%。從政黨傾向來看，民進黨支持者有74.5%看好陳時中當選，國民黨支持者85.2%看好蔣萬安當選。民眾黨支持者63.3%看好黃珊珊當選，而有25.8%看好蔣萬安當選。

該份民調並指出，有76.0%台北市民表示「一定會」去投票，且比較3位候選人支持者的投票意願，可以發現，陳時中支持者表示一定會去投票的比例最高、為87.3%，蔣萬安82.3%，黃珊珊70.3%。若進一步篩選一定會去投票者，並再重新計算3人支持度，會產生明顯變化，蔣支持度則轉為第一達35.9%、黃31.4%、陳31.3%。

該調查由QuickseeK民調中心出資且執行，調查期間於17日至22日，調查對象為戶籍於台北市12個行政區年滿20歲之一般民眾，採用分層隨機抽樣方式，針對受訪者手機號碼發送簡訊問卷連結，由受訪者回填問卷方式進行，並且排除重複填答者。此次調查共完成1203份有效樣本，抽樣誤差在百分之九十五的信心水準下，正負2.83個百分點。