一輛白色機車要通過路口，機車趕緊從後方繞過宣傳車，差點與宣傳車直接撞上。（翻攝照片／楊舒婷高雄傳真）

選舉將至，不少候選人開啟「陸戰」模式，讓宣傳車大街小巷跑透透，不過就有網友23日在PTT高雄板貼出民進黨高雄市議員張漢忠宣傳車行經路口闖紅燈的畫面，更直批「候選人宣傳車就可以目無法紀？」鳳山分局表示，目前尚未接獲相關檢舉，張漢忠服務處回應，此司機屬於義務職，先前都有交代行車要守法，事後司機也表示會辭去此職。

從網友貼出的2段影片顯示，宣傳車行經鳳山區安寧路與光華路交叉路口時，紅燈早已亮起，但宣傳車並未減速煞停，而是繼續直直地往前開，此時剛好有一輛白色機車要通過路口，機車趕緊從後方繞過宣傳車，差點與宣傳車直接撞上，險釀車禍。

議員張漢忠服務處對於此事表示，違規的宣傳車輛是外包廠商駕駛的，起初就一再宣導行車不要違規，此事件後會再加強宣導，至於宣傳車的廠商部分，也會進行更換，避免再發生相同違規事件。

鳳山分局表示，目前未接獲相關檢舉；警方表示，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈者，處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰。