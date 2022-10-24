近年來露營風氣興盛，輕戶外野餐活動也蔚為風行，許多家庭也藉機帶著家中毛小孩親近大自然。高雄市政府青年局就在23日於凹子底森林公園舉辦「毛孩秋日野餐趣」活動，搶搭輕戶外野餐活動的熱潮，邀請民眾當天帶著家中的毛孩一同參與，活動當天高達近百隻毛孩在綠色草地上盡情奔跑，還有結合寵物趣味競賽與周邊體驗活動創造毛孩與飼主的全新感受，也期望透過活動讓現場毛爸毛媽們帶著家中的毛小孩一同到場分享經驗及交流，儘管無法出遠門，也能用最簡單的方式，享受閒暇的野餐時光。

當天許多毛爸毛媽帶著家裡的寵物一同來參與趣味競賽。(高雄市青年局提供)

毛孩秋日野餐趣結合黃金盾產品成果發表會(高雄市青年局提供)

此次活動也是台灣設計展中，由青年局媒介結合高雄在地寵物用品企業與新銳平面設計師TAKO BOOM的創新設計，翻轉企業的全新形象的成果展示，「台灣設計設計台灣」總策展人高雄市副市長史哲提及，設計展儼然已經成為一個國家進步的指標，此次台灣設計展在高雄好評如潮，已於23日圓滿結束，期望此次設計展後能將滿滿的設計能量傳達給大家，並讓市民朋友以身為高雄人而驕傲，也帶動台灣的高雄邁向世界的高雄。

高雄市青年局局長張以理表示，近年來寵物話題相關的討論聲量非常高，此次活動搭配輕鬆好入門的野餐的活動，邀請市民朋友帶著家中的毛小孩一同共襄盛舉，享受美食，並搭配周邊的寵物體驗活動，從寵物趣味競賽到簡易的健檢及美容，讓毛小孩於週日的午後也有一個「放電」的好機會！

此次特邀身為「狗醫生」成員之一的「銤爾」與「噗優」來到現場，當天化身為一日黃金盾品牌大使，一同與現場的朋友分享產品的體驗心得，飼主表示：「很開心今日能受邀來到活動現場與那麼多喜愛寵物的朋友一同相見歡，也遇到好多喜歡「銤爾」與「噗優」的粉絲朋友，感謝主辦單位對於此次活動的用心，也讓大家對寵物的照顧更受重視」。