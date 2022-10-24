電動車大廠特斯拉已經調降中國大陸售價，Model 3以及Model Y入門價最多可享有9%左右折扣。

根據特斯拉中國大陸的官網，Model 3車價從人民幣279,900元降至265,900元，約36,727.03美元，降幅約5%。不過，Model Y純電中型休旅的入手價，也從人民幣316,900元大幅降至288,900元，降價約9%。

路透社24日指出，一直在根據成本高低變化來調整售價的特斯拉，這次降價原因是上海的超級工廠產能利用率提高，加上供應鏈供料穩定，成本因此可降低所致。特斯拉上海的超級工廠產能升級，每周總共可生產 22,000輛Model 3以及Model Y。

同時，這次也是2022年特斯拉第一次在中國大陸調降售價，之前受到原物料成本上漲影響，特斯拉在今年初甚至還調漲以上兩款車型的售價。9月中，特斯拉曾在中國大陸推出，買保險減免車價短暫優惠活動。