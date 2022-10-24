苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部執行長徐廷琮日前揭露，國民黨候選人謝福弘密會前立法院長蘇嘉全，出賣當時代表國民黨競選總統的前高雄市長韓國瑜，遭到謝陣營提告。鍾陣營24日召開記者會，前西湖鄉農會理事長蕭駿逸以及三義鄉民代表林盈富等2人出面指證，確實有這場密會，鍾陣營痛批，謝福弘根本無法代表正藍軍。

蕭駿逸表示，2020年1月4日接到前縣長傅學鵬打來的電話說，立法院長蘇嘉全在公館家中，邀請他前往一起吃午飯，順便「聊一聊」，因為是傅前縣長親自邀約，他隨後驅車趕往，抵達時包含蘇嘉全、傅學鵬以及謝福弘都在現場。

蕭提到，在談話過程中，蘇嘉全直言，只要大家支持蔡英文連任總統，地方上要甚麼資源或有甚麼需求，都可以提出來。由於與會成員有許多是藍軍地方領袖，讓他大感意外，但礙於位階不高，當時就沒有多說甚麼，後來他跟大家私下還是力挺韓國瑜。

三義鄉民代表林盈富則指出，前縣長傅學鵬為了展現個人在地方上的影響力，分別從18鄉鎮市找人前往，傅學鵬還特地要求出席者「今天不要拍照」，當天也看到謝福弘確實與會，但不曉得當時謝福弘除了水利會長外，是否兼任國民黨苗栗市黨部主委身分，如果還擔任地方黨部要職，加上水利會系統，謝等於是帶槍倒戈。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，前縣長傅學鵬與綠營黨政要員交好，在地方上眾所皆知，前縣長劉政鴻在上一次縣長選戰，帶兵倒向徐定禎更是不爭的事實，只有國民黨高層狀況外。

徐廷琮說，2名證人指證歷歷，謝福弘參與密會出賣韓國瑜，同年9月底就順利上任民進黨官派的農田水利署苗栗管理處處長一職，兩者關係謝福弘有必要說清楚、講明白，這次謝參選會不會又成為前縣長的傀儡、會不會再次出賣國民黨，相信大家自有評斷。

徐廷琮表示，目前選情是「3綠打1藍」，呼籲國民黨中央高層千萬要擦亮眼睛，全黨救1個民調遠遠落後的候選人，可能嗎？當然不可能，他們主要目的就是要拉下鍾東錦，幫助民進黨綠化苗栗，「藍皮綠骨」莫此為甚。