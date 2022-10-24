宣講活動最後尾聲，市長黃偉哲(左二)比出「5」的手勢，希望民眾多多支持。（張毓翎攝）

民進黨台南市黨部主委潘新傳指出，未來市黨部將舉辦近百場的宣講活動，讓更多選民知道18歲公民權修憲案。（張毓翎攝）

年底大選將同時舉行18歲公民權修憲複決案，這也是台灣史上首次交付公民複決的修憲案，民進黨台南市黨部24日啟動宣講行動，首站選在下營上帝廟，象徵「從下營（會贏諧音）開始」，由台南市長黃偉哲、民進黨南市黨部主委潘新傳率眾多同黨議員候選人，力挺18歲公民權，呼籲鄉親一起投下同意票。

黃偉哲表示，台南有「做16歲」的傳統習俗，以前滿16歲的孩子就代表已經是成人，但目前憲法規定，年滿20歲才能擁有投票權，不過他認為，因為時代進步、教育更加普及下，孩子念到18歲時從高中畢業，已具備判斷能力，可以來投票。

黃偉哲說，現在距離選舉只剩33天，懇託鄉親投票日當天在18歲公民權投下同意票，也支持民進黨在台南所提名的34席議員候選人；另外，黃也提及，這3年多來台南市政府在下營做的水利防汛及農路改建政績，希望市民朋友也要多多支持他。

黃偉哲這次參選台南市長的號次為5號，宣講活動最後尾聲，他比出「5」的手勢，熱情與台下鄉親擊掌問候。

潘新傳指出，民進黨早在20年前，是第一個提案挺18歲公民權的政黨，今年11月26日終於將進行複決投票，但門檻很高，需要選舉人數總額一半以上、超過956萬票同意，才能完成修憲，而18歲公民權修憲案近來因選舉，討論度相對較低，未來市黨部將舉辦近百場的宣講活動，讓更多選民知道。