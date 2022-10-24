好市多披薩CP值高，一直是熱賣商品之一，有位網友11日分享在好市多買到客製化夏威夷披薩，拿掉火腿只放自己喜歡的鳳梨，吸引萬人朝聖，但消息曝光才2周，有其他網友去買已經買不到了，不再提供客製化，令不少粉絲傷心，甚至有人感嘆「預言成真了」、「看來以後也買不到半半了！都買20多年了」。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，聽到有人買到客製化18吋夏威夷披薩，可不加火腿只要鳳梨的消息，他23日也興奮地跑去好市多買，但店員告訴他現在不能這樣賣了，讓他心情瞬間跌落谷底。

消息曝光後許多網友感到吃驚，沒想到披薩客製化竟然沒了，開始分析取消的原因，「因為有人看了貼文後會去問，可以都火腿不要鳳梨嗎，可以火腿7鳳梨3嗎，可以鳳梨9火腿1嗎，不要懷疑就是會有這種人」、「就不懂低調啊，每個人都這樣學的話店員很困擾吧」、「就因為給了他方便，然後到處廣播炫耀，結果整到其他員工」、「好事情不能張揚是千古不變道理⋯⋯」。

還有網友表示，「可能分享後有太多其它不同的客製要求了，幸好還曾經擁有」、「所以有些從開店以來的小確幸，真的不必網上大肆分享，看來以後也買不到半半了！都買了20多年了」，「像起士pizza不加醬也不行客製了」，也有人感嘆「上次貼文才有人預言，PO完保證變不能客製，結果預言成真」。