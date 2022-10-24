台灣最大綜合格鬥賽事品牌WOTD -ETD08 23日在台北市立體育館進行的龍籠搏擊賽，燒傷後重生的「火焰戰士」卓修世、「格鬥戰警」鄧評允都順利拿下勝利，卓修世的奮鬥故事也相當感人。

神盾武道會館40歲選手卓修世，13歲時於外公在泰國的工廠外燒野草導致全身60%燒傷，回台經過數次治療後雖然救回生命，但還是有手臂無法伸直、十指變形的遺憾，但卓修世並不認為自己跟其他人有什麼不一樣，比賽中他苦戰第三局24秒時KO對手拿下勝利，這也是「火焰戰士」卓修世10年來學習搏擊以來第一次KO勝利。

燒傷後，10年前卓俢世打桌球來運動，後來為了鍜鍊手臂力量接觸格鬥，且愈玩愈投入，刻意去進行手臂手術讓手臂能夠伸直；去年卓修世就有意參加WOTD的比賽，但也懷疑過自己能否接受這麼高強度的對決，他利用一整年時間進行重訓，3個月前開始強化技術，因為家人擔心，他只能瞞著家人參賽，還拿下生平第一次KO。

卓修世說：「這是我人生的第三次擂台賽，對自己的表現很滿意，目前狀態不敢說比專業選手好，但我相信我不輸一般人。」卓修世甚至還計畫報名參加年底於泰國舉行的亞洲踢拳錦標賽。

為了投入運動，原本當程式員的卓修世，目前還在陽光活力中心來協助身心障礙朋友運動，他說：「我希望以我的例子來鼓勵身心障礙者可以一起站出來，只要願意，什麼人都可以的！」