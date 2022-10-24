智原(3035)長線營運動能強勁，且市場看好將受益大陸半導體自製化趨勢，今股價帶量攻上漲停，收復5日、月線。智原將在明日舉辦法說會，將會對第四季營運、2023年展望作出更詳盡說明。

智原具有多元的自有矽智財解決方案，成為其長線營運重要動能與利基，智原40奈米、28奈米及22奈米總計佔比第二季的NRE(委託設計)營收高達92%，也代表這些製程的IP已更加完整，深獲客戶青睞，有鑑於上述製程NRE收入佔比高，故可以預估40奈米、28奈米及22奈米之專案將成為智原IP、NRE及量產收入的下一個關鍵成長動能，其中，又以量產收入最值得期待。

智原每年約可獲得40~50項專案，在去年上半年到今年上半年來說，約有75%的design-wins與40奈米、28奈米及22奈米相關，法人表示，由於智原先前有強調，上述這些專案目前僅有3成進入量產階段，換言之，剩餘的60%將在未來幾年進入量產(假設失敗率為10%)，同時，40奈米、28奈米之量產營收比重亦將陸續增加。

另外，美中晶片大戰持續升溫，大陸近年積極發展自己的半導體產業，以減少對美國的依賴。研調機構SIA與IC Insights指出，大陸佔2021年全球半導體市場的35%，然而其自給率僅有16.7%。大陸IC設計廠的數量已從2016年之1362家，增加到2021年的2810家，隨著大陸自給率如預期上升，預期專案與IC設計廠商的數量將持續增加，智原基於雙軌業務模型與大量累積的自有IP，再加上與主要晶圓代工夥伴聯電(2303)建立獨特而緊密的合作關係，已從大陸IC設計廠商獲取多項專案，故未來可望惠於大陸國產化趨勢。

智原明(25)日法說會登場，預計將公布第三季財報、第四季營運預估，屆時也會對整體產業，今年全年成長幅度、以及明年趨勢做出更詳盡說明。