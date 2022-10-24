前年新竹橫山鄉台三線棉被裹屍案，男子徐志明與彭姓男子有債務糾紛，徐男誘騙彭男外出，夥同小弟痛毆砍殺，彭男斷氣遭棉被裹屍，被棄置在自己轎車後座，最高法院駁回上訴，認為徐男等人沒有殺人的犯意，將徐男依傷害致死罪等罪判刑16年定讞。

徐志明認為彭姓男子未合理分配詐欺贓款，又以暴力向他追索財物，把他的BMW轎車典當30萬後自行朋分花用，害他出現債務危機，2020年11月12日，徐夥同小弟將彭押走，帶到新竹縣芎林鄉一處鐵皮屋，逼問彭如何贖回轎車。

徐和小弟拿電擊棒電擊彭的身體、大腿，徐再毆打彭，並用手槍槍托敲擊彭的頭部，還用水果刀刺彭的左臀，徐恫嚇沒拿到錢之前不能放人，最後彭男因遭凌虐多處出血及胃內容物反溢吸入呼吸道內，因低血容性休克及窒息而死亡。

台灣高等法院認為，徐志明絲毫不知尊重他人身體、生命法益，造成被害人死亡此一無法挽回之結果，惡性實屬重大，所生損害甚鉅，將徐男依違反槍砲彈藥刀械管理條例罪處有期徒刑7年、傷害致死罪部分判刑13年，合併執行16年，上訴後，最高法院駁回確定。