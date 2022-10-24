大韓航空編號KE631客機23日深夜降落宿霧機場時衝出跑道，儘管機腹嚴重毀損，不過機上173人全數生還。

南韓大韓航空（Korean Air Lines）一架載有173人的客機，昨（23）日深夜在惡劣天氣中降落菲律賓宿霧（Cebu）機場時衝出跑道，幸運的是，機上所有人都生還。不過現場畫面顯示，客機機腹嚴重毀損，初步調查顯示，客機疑似煞車失靈，導致衝出跑道。機上乘客心有餘悸表示，當時聽見「金屬撞地」聲，有人回憶當下以為「要死了」。

綜合韓聯社、韓國廣播公司新聞網（KBS News）、YTN、文化廣播公司（MBC）等韓媒報導，大韓航空編號KE631的A330-300客機昨日晚間從仁川國際機場起飛，飛往菲律賓宿霧國際機場（Mactan-Cebu International Airport），由於宿霧當地天候惡劣，客機前2次嘗試降落失敗，約在當地時間深夜11時7分第三度降落，客機在降落時前傾，導致前起落架斷裂、最終衝出跑道，停在了機場旁的灌木叢中。

幸運的是機上162名乘客及11名機組員全數生還，大多數人只受到輕傷，乘客透過緊急逃生滑梯撤離，目前均已被安置在當地旅館，並且安排替代航班。

報導指出意外發生當時機場周遭有狂風暴雨，還伴隨打雷與閃電，宿霧當地居民描述，大約在晚間9時30分左右開始下雨，馬路上也積水，開車時幾乎看不見前方道路。

大韓航空編號KE631客機23日深夜降落宿霧機場時衝出跑道，機頭腹部嚴重毀損。（圖／美聯社、菲律賓民航局提供）

現場畫面顯示客機嚴重毀損，機頭撞擊地面的腹部幾乎全毀，側身、引擎等也毀損。

目前菲律賓當局及南韓國土交通部初步認為，很可能是客機的剎車系統故障，導致客機衝出跑道，因為機長在初步調查中表示，客機降落時，剎車系統警告燈竟亮了，導致他無法在跑道上減速。

韓聯社指出，剎車系統很可能在前兩次降落時就故障，南韓官員表示，正在調查事故的確切原因。

大韓航空編號KE631客機23日深夜降落宿霧機場時衝出跑道，機上173人全數生還，不過降落過程相當驚險。

另外儘管全員平安，機上乘客回想當時情景仍心有餘悸，一名乘客說，飛機下降時機艙的燈「忽明忽滅」，突然間「砰」的一聲，「好像踩了個急剎車…停止時有震動。」

有乘客回憶當時不是聽到機輪落地的聲音，「而是金屬撞地板的聲音」，然後飛機衝出跑道，他說現在背部仍很疼痛。

另外一名乘客說，機組員宣布要緊急降落時，「我以為我可能會死，情況很可怕。」

大韓航空編號KE631客機23日深夜降落宿霧機場時衝出跑道，機頭腹部嚴重毀損。（圖／美聯社、菲律賓民航局提供）

另一名31歲金姓懷孕女乘客表示，如果飛機在往前滑一點，幾乎就要撞到房子。

她說當機組員宣布要緊急降落時，乘客們開始尖叫、哭泣，乘客們按照空服員的指示把頭埋進膝蓋間，當飛機比預想的更順利降落時，乘客們全鬆了口氣並鼓掌歡呼，但這時客機突然轟一聲猛烈撞擊地面，她回憶巨大的衝擊長達5秒，之後機艙斷電、開始出現煙味。

機組員後續打開緊急逃生出口的滑梯，讓乘客依序逃生，她回憶整個過程就像一部「災難片」，作夢也沒想到會真的用到逃生滑梯。

大韓航空編號KE631客機23日深夜降落宿霧機場時衝出跑道，機腹、引擎毀損。（圖／美聯社）

針對客機衝出跑道，大韓航空社長禹基洪（Woo Kee-hong，音譯）隨後發布道歉信，表示會與韓國及菲律賓飛航機關展開全面調查，釐清事故原因，強調公司致力於安全營運的承諾，將會盡最大努力採取措施，防止事故再次發生。

這場意外也導致宿霧國際機場暫時關閉。