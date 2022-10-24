台灣選手林宗漢日前在加拿大舉行的第46屆國際技能競賽中勇奪優勝佳績，駐多倫多經濟文化辦事處長陳錦玲今天代表政府轉頒總統及副總統賀電，恭賀台灣代表團在國際場域為國爭光。

「國際技能競賽」（WorldSkills Competition）由國際技能組織（WorldSkills International, WSI）每兩年舉辦一次，為世界最具規模的技能競賽，號稱「技能奧林匹克」，18日至20日在加拿大安大略省大多倫多地區的賓頓市（Brampton）進行工業機械類別競賽，台灣選手林宗漢在9國好手激烈角逐中脫穎而出，勇奪優勝。

陳錦玲今天代表政府轉頒總統蔡英文及副總統賴清德的賀電，恭賀代表團團長謝旻淵及團員獲此殊榮，感謝他們努力不懈，在國際場域為國爭光。

台灣1970年起參加國際技能組織，自第20屆國際技能競賽起，每屆均派選手參加，成績表現優異，深獲國際重視。本屆競賽台灣共派出57名國手參加50項職類競賽。

由於受到疫情影響，第46屆國際技能競賽賽事在9月至11月之間，於全球15個國家分流辦理。