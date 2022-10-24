哥斯大黎加當局今天證實，德國富豪沙勒（Rainer Schaller）及家人是1架在加勒比海墜毀小飛機上的乘客，當局已經尋獲兩具遺體，救援工作仍在繼續。

哥斯大黎加公共安全部消息來源告訴法新社說，這起21日發生在東部省分利蒙（Limon）外海的墜機事故，乘客名單包含53歲的沙勒及另外5人。

德國「畫報」（Bild）引述公司發言人說，機上乘客分別是健身連鎖McFit創辦人沙勒、他的伴侶、他們的2個孩子，以及另1名姓名未披露的男性。

哥斯大黎加官方名單則可看到機上除了沙勒還有另外4名德國公民和1名瑞士籍機師。

當局昨天已尋獲1名未成年人和1名成年人的遺體，但並未公布姓名。

當局同時在距離利蒙機場（Limon airport）28公里處的水域發現了飛機殘骸和行李碎片。

這架飛機21日從墨西哥起飛前往哥斯大黎加城市利蒙，但飛機與塔台失去聯繫之後，哥國當局隨即展開搜救行動，目前行動仍持續當中。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111024