苗栗縣長候選人鍾東錦陣營24日召開記者會，直指國民黨候選人謝福弘在前高雄市長韓國瑜選總統時，曾密會前立法院長蘇嘉全，並出賣國民黨倒戈綠營。謝福弘反駁鍾陣營鬼扯，更反嗆鍾東錦才暴力犯罪前科累累，現在虛構情節抹黑，意圖分化國民黨，鍾才要說清楚自己的前科。

謝福弘表示，他一輩子沒有投過民進黨，但是鍾東錦陣營這些鬼扯，卻講得像真的一樣，他認為鍾東錦因為暴力犯罪、前科累累，還違法經營砂石一直被人揭發，現在找不到攻擊的點，才虛構這些情節來抹黑，企圖想要撕裂國民黨、分化他和韓國瑜。

謝福弘強調，沒有密會、也沒有出賣，既然現場那麼多人，甚至前農會理事長及鄉民代表都列席參與，竟然還能對外謊稱這是一場「密會」，鍾陣營的智商堪憂，況且選舉前各路人馬並不是仇人，禮貌性拜訪是常見現象。

他說，選舉時藍綠各擁其主，界線非常清楚，而且2年前他積極在幫韓國瑜及立委徐志榮委助選，辦了23場以上的說明會，不遺餘力，這些都有苗栗鄉親可以証明。

謝福弘表示，2年前在苗栗市他就是擔任韓國瑜的輔選工作，韓國瑜在各縣市開的票都沒有苗栗漂亮，在苗栗超過50％以上的得票率就是最好的証明。對於這種虛構抺黑的奧步，他們已經提告，直接法庭見，沒什麼好再回應，不過鍾東錦還有多少前科，還有多少違法的，應該趕快向苗栗縣民講清楚，說明白。

另外，2019年5月11日蔡英文來苗栗禮貌性拜會，包括縣長徐耀昌、立委陳超明、徐志榮、議長鍾東錦、副議長李文斌，也都在晚間與蔡英文餐敍，鍾東錦不但積極參加，當場還爭取請客買單，這種積極討好綠營，又反過來分化國民黨的人，相信選民都會睜大眼睛看清楚。