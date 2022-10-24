取自總統府直播畫面

第11屆「世界民主運動」全球大會10月25日至27日將在台北舉行，蔡英文總統今天接見訪問團表示，當前全球民主發展正遇到威權主義擴張的嚴峻挑戰，期待在對抗錯假訊息、強化全民防衛動員等不同面向，和來自全球的民主夥伴互相學習交換意見，並且進一步的強化全球民主夥伴的結盟力量。

訪團今天由「美國國家民主基金會」主席沃拉克率領，與「美國國家民主基金會」會長兼執行長威爾遜，以及2021年「諾貝爾和平獎得主」暨世界民主運動指導委員會主席瑞薩等人，共同赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文致詞時表示，美國國家民主基金會和台灣有長久的深遠關係，長期堅定支持台灣民主發展，也啟發了我們在2003年成立「台灣民主基金會」。

第11屆世界民主運動全球大會是由國家民主基金會和台灣民主基金會共同舉辦，即將在明天正式揭幕，她說，這次全球大會是我們在邊境解封之後，在台灣舉行的民主盛會。出席的貴賓來自全球70個國家，200多位民主運動人士，在台灣齊聚一堂，相互交換寶貴的意見。

她相信，透過這次的大會，可以繼續推動民主國家之間的團結合作，讓全球民主發展更加堅實有力，當前全球民主發展正遇到威權主義擴張的嚴峻挑戰，我們也看到威權政權、透過經濟戰、資訊戰、認知戰等不同的方式，企圖影響民主國家體制的穩定運作。

蔡英文表示，世界民主運動全球大會今年度的主題是主導民主未來為新領域團結發聲，這再次明確揭示，只要當民主國家團結一致，產生更強大的結盟力量，才能夠有效反制威權政權帶來的各項挑戰。從世界各地前來共同參與這項盛會的成員，用行動展現對民主國家結盟的支持，這就是團結力量的重要展現。

面對多重的挑戰，她強調，台灣不斷的強化國防戰力韌性，包括在今年初我們成立全民防衛動員署落實全民國防，也透過數位發展部的力量，打造更高層級國家治安聯防體系，協助對抗假訊息和認知作戰。

今年初以來俄羅斯入侵烏克蘭，眾多民主國家都發聲譴責俄羅斯，也積極透過許多具體行動聲援並支持烏克蘭，這次大會當中將會有來自烏克蘭的代表，以及許多民主運動人士共同分享對抗威權主義的心得。

蔡英文表示，我們非常期待在對抗錯假訊息、強化全民防衛動員等不同面向和來自全球的民主夥伴互相學習交換意見，並且進一步的強化全球民主夥伴的結盟力量。

沃拉克則在致詞時表示，我們很榮幸能夠在如此重要的時刻，到台灣來展現我們對台灣的支持，以及團結一致對台灣民主貢獻的支持。這次來訪目的是要參加世界民主運動的全球大會，分享彼此的經驗以及專業，並且代表我們所共同渴望的全民普世價值，也就是希望能夠生活在民主的環境當中。

他說，這次大會是這四年以來第一次能夠面對面親身參與的實體活動，非常感謝我們跟台灣民主基金會之間的合作夥伴關係，才能讓今年的大會成功舉辦，很高興能夠在台北這個非常合適的地方，一起表達我們共同的價值。

他說，現在民主模範比起15年前少了很多，許多人也認為人類自然而然會希望有強人政治，有強人領導人來領導，但台灣反駁了這樣的說法，台灣的民主典範以及台灣對於全球自由進一步提升的決心依然強健，也再次向全世界展現在一個民主社會當中，女性領導人也可以是一個強而有力的領導人。

沃拉克認為，台灣是一個還算年輕的民主的政體，是在40年的解嚴之後才轉型成為民主化，作為一個大家庭，非常榮幸能夠支持台灣這樣的民主轉型。即便台灣對內對外都有許多的挑戰，但台灣民主卻沒有任何的倒退，也沒有要衰亡的意思，甚至台灣的民主，讓台灣的公民們更加的團結，也確保了台灣能夠持續的繁榮以及穩定。