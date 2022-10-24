世界頂級智商俱樂部「門薩Ｍensa」22號在高雄萬豪酒店舉辦2022門薩台灣年會，會員和非會員共有四百人參與。特別的是，上個月在東歐舉行的世界門薩年會當中，台灣代表也打破過去以「中華台北」參加的名義，改以「台灣」名稱參加，並讓國旗飄揚在會場，讓世界更認識台灣。

門薩是1946年由兩名英國人在牛津創立，是國際間公認的高智商組織，發展迄今有超過十萬名會員，以「創建無政治立場、不分種族與宗教的社會團體」為宗旨，入會者必須通過考試測驗並達到當地人口前2%高智商才算合格。

全台2%頂級天才聚集的台灣門薩年會在高雄舉辦，今年首度突破禁制邁入國際，以台灣名義參與門薩世界年會。(戴志揚翻攝)

門薩年度盛事為國際門薩年會IBD（International Board of Directors） ，今年10月在東歐蒙特內哥羅舉行，代表參加的台灣門薩協會理事長何季蓁表示，今年明顯感受台灣在國際地位的提升，打破以往僅能用中華台北名義參與，今年會場明確標示「台灣」，國旗也飄揚在會場，代表國際門薩對台灣門薩的肯定，尤其台灣門薩僅用一年半的時間，就加入國際門薩組織董事會成為董事一員，讓台灣在年會50多個國家代表中成為目光焦點，台灣半導體供應鏈與尖端科技的形象深植國際成員心中，他形容與會過程是「身為台灣人，彷彿走路都有風」。

今年台灣門薩年會在熱情高雄舉辦盛宴，由同樣是門薩會員的伊林娛樂蔡昀羲(Sissi)擔任主持人，年會主視覺是一把金色鑰匙，扣緊主題開啟與啟動，象徵每位與會成員手持鑰匙，透過年會，重新啟動自己，重新開始生活。大會也邀集各領域菁英，包括光洋應材執行董事洪本展、QIC寬量國際創辦人李鴻基、友理法律事務所黃福雄律師、張瑜鳳法官夫妻檔、奧美集團策略長施淑芳、凱雷國際顧問公司總經理孟廣宬以及從建築師到跨品牌的自由創作者November Wong(黃致熒)等等，從科技、金融、法律、藝術、音樂、媒體、行銷等各領域，透過自身產業經驗傳承給更多潛力無窮的年輕人，鼓勵門薩會員在2022年尾後疫情時代下為社會貢獻，將各種長才發揮淋漓盡致。台灣門薩協會未來也將致力於台灣的天賦教育，並有機會在2023年開放18歲以下青少年報考成為門薩會員。