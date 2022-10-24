信邦(3023)前3季每股盈餘為9.71元，為歷年同期新高，信邦電動化移動載具版圖延伸至電動重機領域，Damon Motors在加拿大宣布與信邦締結為策略合作夥伴，根據合作計劃，信邦將在設計與生產階段為Damon Motors提供客製化的工程服務及解決方案，為信邦營運再添動能，歐系、美系及日系外資最新報告正面看待信邦，美系外資及日系外資更分別調高目標價至330元及322元。

繼電動汽車、電動機車及電動輔助自行車，信邦在電動化移動載具版圖現已再延伸至電動重機領域，Damon Motors於2022年10月16日在加拿大溫哥華宣布與信邦締結為策略合作夥伴；根據合作計劃，信邦將在設計與生產階段為Damon Motors 提供客製化的工程服務及解決方案。

信邦表示，公司致力於推動GO Green理念，Damon Motors可以說是電動重機產業中綠色技術領導者，由於Damon Motors電動重機的重量只有傳統重機的十分之一，此次與Damon Motors合作，信邦將為Damon Motors設計及生產輕量化且大功率的電子連接器及線束產品，不僅將助力HyperSports系列產品的首批生產，未來也將在Damon Motors的其他產品扮演關鍵的角色。

信邦前3季合併營收225.71億元，年成長18.41%，合併毛利率25.53%，年減0.24個百分點，營業淨利25.37億元，年成長9.7%，稅後盈餘22.83億元，年成長21.17%，每股盈餘為9.71元，為歷年同期新高；其中第3季稅後盈餘8.45億元，季增11.39%，年成長27.74%，單季每股盈餘為3.58元。

由於第4季進入傳統淡季，信邦預估，第4季營運將略低於第3季。

信邦財報公告後，歐系、美系及日系外資出具最新報告，其中美系外資維持信邦2022年每股盈餘基本不變，但為反應較高的營運支出，下調我們2023年/2024年每股盈餘預估3%/2%，維持「買進」評等，但目標價由310元上調至330元；日系外資則期待汽車、工業、醫療和綠能成為信邦2023年營收驅動力，並在2024年實現更強勁年營收增長，提高信邦2022年和2024年每股盈餘2%和4%，重申「優於大盤表現」 評等，目標價由300元提高至322元；至於歐系外資則給予「買進」評等，目標價由328元降至324元。