民進黨桃園市長候選人鄭運鵬說「不能讓高雄的惡夢在桃園重演」，國民黨市長候選人張善政競辦反批，對市民而言，桃園市公安問題建設才是真正的惡夢。對此，鄭運鵬表示，他看到桃園選舉就是複製2018年高雄市長的選舉，國民黨只會把桃園講得一文不值一無是處，所有的進步都是假的，這一點他要提醒桃園市民朋友做參考。

鄭運鵬說，張善政在2020年與韓國瑜搭檔參選正副總統，看起來他們在參選桃園市長的方法也是一樣，他看到4年前2018年韓國瑜在高雄的歷史重演，當時高雄是第一名的城市，他們把高雄的進步講得一文不值，結果韓國瑜一上任之後他們馬上就後悔，也花很大力氣罷免再補選，最後是能做事的陳其邁市長上任，用2年當4年，現在把高雄拉回台灣可以競爭的城市名次，這就是4年前高雄的惡夢，張善政和韓國瑜他們政策一致理念相合搭檔正副總統，難道他和韓國瑜主張不同他們兩個人是貌合神離嗎？

至於遭批評桃園豆腐渣工程才是惡夢，鄭運鵬說，所有的工程政府都有合約，也都有保固和驗收的機制，就像鄭市長所講的，不怕有失誤也不怕有改進，是國民黨放大扭曲，把所有桃園的進步都講得好像一無是處。另外，張善政也說批評桃園市政就遭酸言酸語是情緒勒索，鄭運鵬對此則說，批評本來就是合理的，公共市政大家可以檢驗，但國民黨用2018年扭曲的方式，讓桃園感覺8年的進步都是假象，這就是張善政用韓國瑜2018年選舉的方式複製當年高雄的惡夢，他批評國民黨這才是情緒勒索。

國民黨也提到蔡英文總統來桃園輔選站台，不如為市民好好做事，鄭運鵬指出，蔡英文總統每一次到桃園，不管是選舉期間或是有重大建設突破，所以每一次來都是正面、政策、建設性的，國民黨看不到桃園的進步，蔡總統是來見證桃園這8年的起飛，跟國民黨扭曲的心態是完全相反，相信市民也感受得到。