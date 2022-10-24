台灣最大綜合格鬥賽事品牌WOTD -ETD08 23日進行了25場激烈的綜合格鬥對決，壓軸大戰中，「暴風小子」青柳克明意外以1比2敗給33歲前海陸中士胡傑善，爆出今天的最大冷門；另一場壓軸對戰老將林禾順，則在第二局成功提前結束對手打下空前的9連勝。

因為新冠肺炎疫情關係，青柳克明在無法出國參賽下，近兩年後首度重返綜合格鬥賽，但不料對手胡傑善打的非常聰明，兩人打到決勝第三局，終場前青柳稍一鬆懈下被對手「搶背」，還差一點被「十字固」，雖然比賽時間到的被鈴聲拯救，但最後判定青柳以些微比數1比2意外落敗，讓青柳克明賽後難過的一言不發，流露出不甘心的神情。

33歲胡傑善賽後表示：「很意外，第一回合對手贏，第二回合我贏，但第三回合我覺得是他贏。因為青柳中距離很強，盡量避免跟他換拳，欺騙他出拳，想出拳重心前傾後改成地板的混合戰術，但我對於表現還是不滿意，不然不應該被打了這麼多拳。」

另一場壓軸大戰是男子組次中量級由目前保持8連勝不敗代表iFighting進行勢格鬥運動館的林禾順對上Bad Monkey MMA的竹庭緯，林禾順在第二回合才以「腕十字固」確保自己的9連勝，林禾順說：「我現在已經不求連勝，重點是把內容打好，但面對隊員的期望，當然還是會受到一定的壓力。」

16歲就開始比賽，累積許多經驗的林禾順，其實才25歲，因為在綜合格鬥資歷深，自嘲自己是綜合格鬥的「上古神獸」，更是WOTD首屆以來的元老級選手，由於在2017年新加坡曾輸過外籍選手，一度讓他想放棄訓練，在如今疫情鬆綁後，他說：「當時輸了後很想放棄，但想想放棄太可惜才堅持下來，如今解封後非常渴望能出國打職業賽或是希望有更多的國外選手來參加WOTD的比賽。」