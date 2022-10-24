轟!三峽民宅爆炸傷5人 現場"黃色粉末"傳火藥味

新北市三峽區大同路巷內公寓昨（23）日下午驚傳爆炸案，造成5名住戶受傷，其中27歲劉姓男子全身36％二度燒傷，目前加護病房插管中，其餘4人均輕傷。警、消鑑識人員勘查現場，發現劉男在住家儲藏室存放大量鞭炮、煙霧彈、信號彈等，不明原因引爆致災，警方將依公共危險、槍砲罪嫌偵辦。

三峽警分局表示，昨天下午3時許劉男在4樓住家儲藏室內時，不明原因發生爆炸，威力波及12戶、26人，案發後警、消勘驗現場，發現儲藏室鐵門由內向外爆裂，初步研判引爆點為約2坪大的儲藏室牆角，現場有大量鞭炮碎片、黑色火藥粉末及煙霧彈殘骸及黃色粉末等，另在儲藏室內架子上有模擬槍2枝、空氣槍2枝，並在室外花圃發現1把改造手槍，但未發現改造槍彈工具。

警方連夜徹查發現爆炸點為4樓儲藏室，而現場存放大量鞭炮、煙霧彈、信號彈等危險物品，屋主是名討債集團分子，在自家儲藏室存放大量槍械。（翻攝照片）

警方調查，劉男目前為土城區某當鋪員工，過去有暴力討債、毒品、詐欺等刑案紀錄，曾被註記為竹聯幫份子。劉男上個月才新婚，爆炸時妻子、母親在家，所幸均未受傷。

警方表示，由於劉男目前插管觀察中，爆炸原因及囤放大量危險物品動機，需待劉男清醒才能訊問，全案已朝公共危險、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌報請新北地檢署指揮偵辦。