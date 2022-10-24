勇士差點把到手的勝利搞飛了！史蒂芬柯瑞24日單場飆進7顆三分球，攻下全場最高33分，連3場得分破30，不過勇士浪費最多領先24分優勢，被國王打到最後關頭追到只差4分，幸好勇士終場仍以130比125險勝國王，拿下本季第2勝(1敗)，國王則吞開季3連敗。

勇士開賽就靠克雷湯普生、威金斯兩人攜手打出12比2小高潮，儘管國王試圖追上，可是勇士接下來換成普爾、懷斯曼兩名板凳球員發威，甚至柯瑞次節接連投進三分球，幫助勇士打完上半場89比71領先，柯瑞半場投進6顆三分球、包辦28分。

來到第3節，柯瑞很快就投進個人第7顆三分球，也把得分突破30大關，可是勇士打到第3節還剩6分14秒就已得分破百，更拉開領先差距到24分，原本以為柯瑞不會再次上場了，卻因國王打到最後5分鐘縮小差距到12分，柯瑞又上了。

沒想到勇士換上主力，還是擋不住國王追分氣勢，打到最後1分04秒，梅圖灌籃幫助國王追到122比126，幸好普爾最後25.4秒兩罰俱中，威金斯最後6秒抄截後灌籃取分，擴大領先到8分，就算基根莫瑞最後投進三分球，也挽回不了國王敗局。

勇士除了柯瑞，威金斯與普爾各拿24分，懷斯曼14分、6籃板，克雷湯普生陷入小低潮，全場投10中3、僅拿8分；國王以福克斯26分、10助攻表現較佳，沙波尼斯19分、14籃板，基根莫瑞與蒙克各有16分，霍姆斯15分。