【LIVE直播】台北市長三腳督競爭激烈 中廣、蓋洛普最新民調曝光

關於年底台北市長選戰，共有12人競逐，是市長民選以來，參選人最多的一次，備受關注。中廣與蓋洛普公司今(24日)發布最新民調，詢問民眾「如果明天就是2022年選舉投票日，『台北市長』支持候選人？」支持度前3名分別是國民黨蔣萬安29.67%、民進黨陳時中22.13%、無黨籍黃珊珊17.42%。比較特別的是，黃珊珊在此一民調中竟落居第三，

中廣董事長趙少康今對此民調分析指出，看起來沒有棄保，根據交叉分析，民進黨已經有85%都表態支持陳時中，只有1.27%給黃珊珊，那還有什麼棄保？民進黨根本沒有人支持黃珊珊；他分析，甚至民眾黨也未必全部支持黃珊珊。

趙少康進一步指出，蔣萬安看起來是有意義的領先，但不可以掉以輕心，原本以為蔣可以領先10個百分點，且因為陳時中仇恨值再高，但還是有民進黨的基本盤，這就是為什麼黃珊珊選情艱困的原因。

該項民調調查對象為台北市行政區內20歲以上具投票資格民眾，調查時間為21 日23日，抽樣方法採市話後兩碼隨機抽樣法 (電訪成功率：68.48%)，針對有效樣本性別/年齡進行加權，台北市行政區內完成有效樣本1,067 份，在 95% 信賴水準，抽樣誤差範圍為 ±3.06%。