【全程字幕】將放寬確診者投票限制？ 中選會主委李進勇回應了 @中時新聞網 ​

每日確診數居高不下，確診者、居家隔離者在11月26日不得投票，引發在野黨質疑恐有違憲之虞，預估30萬人受影響，指揮中心正研擬修改通報定義，中選會主委李進勇今強調，中選會配合指揮中心決定，若能出門就可以來投票，「選務絕對沒有所謂趕不上的問題」。

李進勇今在內政委員會業務報告並備詢前受訪表示，是否放寬是防疫政策的決定，權責機關在指揮中心，指揮中心的指揮官也公開說過，會往更開放的方向斟酌考量，但防疫必須由專家會議才能做決定，中選會完全尊重指揮中心的決定，指揮中心怎麼決定，選務就怎麼配合。

對於中選會是否有配套措施？李進勇強調，中選會對確診者、居隔、居檢者都沒有差別，包括投票通知單會通知、選舉公報會寄、選舉名冊會有名字、選票都有計算在裡面，只要根據《傳染病防治法》的規定可以出門，就可以來投票，選務絕對沒有所謂趕不上的問題，「大家可以放心」。