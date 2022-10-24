國民黨今舉行 「請用『飛帆標準』好好檢驗兩岸權貴資本家鄭運鵬」記者會，張善政競總發言人凌濤與國民黨發言人柳采葳批評民進黨桃園市長候選人鄭運鵬是「兩岸權貴資本家」，2008年敗選後赴大陸跟三大電信談生意，照民進黨副秘書長林飛帆在太陽花學運時的標準，鄭運鵬已成為「兩岸政商資本合謀」一員，「林飛帆別再雙重標準，鄭運鵬也應對外說清楚講明白！」

凌濤指出，鄭運鵬2008立委敗選後就成立資本額5600萬的「鷗業新媒體」跟大陸三大電信洽談生意，這三大電信還在2021年被紐約證交所宣布下架，原因是因為他們有中共軍方背景，鄭運鵬竟在和中共軍方背景國企談生意。

凌濤說，林飛帆過去在反服貿時，說「兩岸政商資本合謀」的標準對台灣造成隱憂，如今鄭運鵬已成為「兩岸政商資本合謀」一員，不是隱憂，而是國安危機，林飛帆是否應好好檢驗鄭運鵬，不要雙重標準？

凌濤表示，林飛帆過去批評台企聯和台商返台投票補助，更聲稱要弄中共代理人法。請問林飛帆：鄭運鵬投資大陸期間，有沒有與台企聯往來？算不算台商？鄭運鵬投資大陸涉及的電話「彩鈴」服務，與中共國營企業即三大電信關係千絲萬縷，照你的邏輯，是否算是中共代理人？

凌濤指出，林飛帆過去批評兩岸權貴資本，結果最大破口就是鄭運鵬，請問鄭運鵬當時作為毫無電信背景的前立委，卻是擁有資本額5600萬的電話鈴聲巨頭，遠赴大陸投資，算不算兩岸資本權貴？過去，林飛帆說服貿是中共「以商逼政」的結果，那麼請問林飛帆，遠赴大陸投資的鄭運鵬又算不算是配合中共以商逼政？林飛帆過去既然講過這些話，就要用自家標準，否則就要對全民道歉，否則就是「抹紅翻船」，重重打臉鄭運鵬。

此外，林飛帆頻指張善政與致公黨關係，柳采葳則表示，如果張善政跟他黨人士合照就算親密戰友，那麼林飛帆在太陽花期間的親密戰友柳林瑋（涉強制猥褻、侵占、詐欺）、陳為廷（涉性騷擾）、林穎孟（涉不當勞動行為）也曾合照，是否也是認同柳林瑋、陳為廷、林穎孟的違法行為？黑道黃承國更曾是蔡英文的國策顧問，照同樣標準，難道蔡英文也認同黃承國的黑道行為？