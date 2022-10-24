許多人都有因忙著工作、打電動、追劇，怕耽誤別人而忍著尿意不去上廁所的經驗，泌尿科醫師提醒，憋尿有4大壞處，包括泌尿道感染、膀胱過動症、膀胱纖維化、尿道結石，尤其尿道結石的疼痛跟生小孩一樣痛，所以只要想上廁所，還是要趕快站起來如廁，才是保養自己泌尿道的最好方法。

泌尿科醫師顧芳瑜在其臉書表示，憋尿有4大壞處：1. 造成「泌尿道感染」。2.造成「膀胱過動」， 之後更頻繁地跑廁所。3. 膀胱纖維化，即之後想尿也尿不出來。4. 尿道結石，這種疼痛感堪比生小孩般。

這些壞處都會造成頗大困擾，「泌尿道感染」常會出現頻尿、尿急、尿液混濁、排尿時有灼熱感或解尿時感覺疼痛。「膀胱過動症」起源於膀胱肌肉(逼尿肌)的不正常收縮，急尿、頻尿、夜尿。「膀胱纖維化」是指膀胱組織內纖維結締組織增多，實質細胞減少，持續進展可致器官結構破壞和功能減退，讓患者排尿有困難。

至於尿道結石，根據衛福部屏東醫院的衛教資訊，尿路結石是泌尿系統最常見的疾病 之一。結石病人在接受治療後，如果沒有 做好預防工作，7年內復發率高達 60％， 部份病人因而喪失腎臟功能。發作的年齡約在 30 至 50 歲之間，孩童和老年人較少見，且男性比例高於女性，男女比約是 2-3：1。