被「魔神仔」牽走？男駕車卡坡進退兩難 警止滑救出駕駛

台中陳男日前駕駛賓士至大坑訪友，未料誤闖產業道路，卡在邊坡進退不得。（中市警五分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中63歲陳姓男子日前駕駛賓士到北屯區大坑訪友，跟著導航一路駛入大坑風景區9-1步道，又誤闖果園產業道路，卡在狹小山路的邊坡進退不得。警方獲報到場後先將車輛止滑，再救出陳男；陳男更表示，不知道為什麼迷迷糊糊地開到這裡，就像被「魔神仔」牽走一樣。

中市警第五分局東山派出所日前下午16時接獲駕駛陳男報案，表示車輛駛入大坑風景區9-1號步道方向，卻誤闖果園產業道路卡在邊坡，無法脫困；警方派出員警陳佳祺及守望勤務警員曾宏鼎前往搭救，2人先是穿越登山步道的人潮，再轉入蜿蜒的產業道路、深入山區，最終在步道內1處果園產業道路的盡頭發現受困賓士轎車及駕駛陳男。

經警方了解，賓士駕駛陳男原本欲開車至大坑山區找友人，因不熟路況，跟著導航一路駛入產業道路，待發現狀況不對想倒車駛回時，因山路狹小至車輛受困於邊坡，陳男則因行動不便卡在駕駛座無法動彈，於是報警求援。

警方到場後發現，車輛有1輪已經陷在山坡旁，若直接救車相當具有風險，果斷先用2根木條放在車輪下防止車輛滑動，再攙扶陳男由副駕駛座下車，並陪同下山；陳男更表示，整個過程迷迷糊糊就像被「魔神仔」牽走，不知道怎麼開到這裡，警方耐心安撫，並協助聯絡陳男友人，帶其返家休息。

由於當日天候不佳、路面濕滑，因此受困車輛則待到隔日早上再請人移置，陳男及其友人對熱心民眾及警方協助脫困、視民如親之服務精神都感激不已。

中市警五分局也表示，大坑地處山區，手機訊號微弱，有許多產業道路，民眾稍有不慎易駛離主要道路越來越遠。民眾欲進入山區應由熟悉當地陪同，並提醒GPS導航定位有時偏離，山區內僅供參考，一旦發現天候及路況不佳，應停在原地或返回原路，撥打110、119 請求協助，維護行車安全。