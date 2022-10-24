南韓6人女子團體 LE SSERAFIM，自今年5月正式出道後便受到大批粉絲喜愛，人氣直線狂飆，更在本月17日推出第二張迷你專輯《ANTIFRAGILE》，不料推出專輯短短兩天，成員金采源與許允真的座車就發生車禍，造成肌肉拉傷，所幸治療後已無大概，經紀公司也宣布她們將回歸舞台。而近日穿著打歌服登上人氣歌謠的她們，成員們各個性感火辣，來自日本的人氣成員中村一葉造型更讓網友們大吃一驚。

LE SSERAFIM近日推出全新專輯《ANTIFRAGILE》展開一系列宣傳活動，而日前登上音樂節目《人氣歌謠》錄影的她們，在昨（23）日所公開的舞台表演中，只見她們穿上性感的肚兜及露肚裝搭配牛仔長褲，展現性感的一面。而一向給人甜美、清純氣息的日籍成員中村一葉，這次罕見穿上白色運動內衣大秀健美身材，在舞台上載歌載舞，吸引眾人目光。

網路上近日還流出當天還沒開拍前的幕後花絮，只見成員們一看到中村一葉火辣穿搭，立即上前伸手觸摸她結實腹肌曲線，讓中村一葉害羞到趕緊遮住肚子，展現嬌羞的一面，但當音樂一下，中村一葉又立刻展現出專業又有力道的舞姿及迷人身材曲線，令網友忍不住大讚「愛死了我的媽呀」、「好美呀」、「我也好想摸摸看」、「喜歡這種健康美」、「身材太棒了」、「看她跳舞是一大享受」、「好帥呀」意外引起熱烈討論。

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