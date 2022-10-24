為改善林邊、東港、琉球及周邊地區每逢假日或觀光旺季常發生水壓不足問題，台水公司配合屏東縣政府之林邊溪伏流水開發計畫，辦理下游自來水工程，將優質之伏流水源送至林邊淨水場，提供穩定可靠之供水來源。

林邊、東港及琉球等鄉鎮因交通便利、產業發達加上豐富之觀光資源，每逢假日或觀光旺季，大量旅客人流移動，用水需求大增，但當地供水民生及觀光用水，大多仰賴相距60公里以外之牡丹水庫及淨水場，受限於長距離送水管供水，調配供水相當不易。

為了維持該地區之供水穩定，110年起屏東縣政府推動林邊溪建功伏流水示範場址開發計畫，同時台水公司也斥資約新台幣2.1億元配合辦理林邊溪伏流水下游自來水工程，包括建功伏流水場址至林邊淨水場埋設口徑600釐米，長達8公里之導水管，同時改善林邊場既有過濾及機電設備，並於場內新建一套淨廢水處理設備，使林邊淨水場出水能力提升至每日1萬噸，已於111年10月正式加入營運出水，除可穩定林邊及鄰近鄉鎮平日供水，也可因應連假及觀光旺季的大量用水需求。另外，原牡丹淨水場須供水至東港、小琉球等地區，也因林邊伏流水營運後，牡丹淨水場可將減供之部分往南供墾丁、恆春等地區，改善該等地區水量及水壓不足問題。

未來該地區除了既有牡丹水庫供水外，也取用與二峰圳相同優質水源之林邊溪建功伏流水為公共給水水源，二者相互支援運用，未來可望大幅降低缺水風險，對當地民眾生活及產業發展之用水將更為穩定。