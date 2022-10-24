JR東日本大飯店台北於即日起至11月21日舉行線上旅展，標榜祭出年度超值餐飲與住宿優惠，鉑麗安全日餐廳自助餐券買五送二、凱華樓中華料理推出雙人宮廷御膳及四人北京烤鴨套餐，此外還有HAYASE日本料理割烹懷石料理餐券及鐵板燒餐券、月台町下午茶券等。搶攻年底前優惠趁現在，都會客房一泊一食、一泊二食等住宿券買十送一，即日起至JR東日本大飯店台北官網可下單購買。民眾亦可在JR東日本大飯店台北一樓大廳現場購買。

Brilliant鉑麗安全日餐廳主攻多國美食料理，提供各地異國風味與日本東北的經典料理。半開放式廚房及多道現作料理，以西式套餐的基礎架構呈現自助餐的精緻餐點，除了異國美食更提供多道經典台式料理、日式料理及及精緻美味的甜點、冰淇淋等。除了舒肥6小時後爐烤的英式牛排及海鮮百匯，12月份推出龍蝦一品料理，餐檯菜色還有威靈頓牛排、孜然羊排、橫手炒麵等多道經典菜色。「鉑麗安平日午晚餐自助餐券」雙人券2,500元、單人券買五送二旅展價8,000元。

JR東日本大飯店一樓大廳酒吧PLATFORM月台町也推出平日雙人下午茶旅展價1,190元 ，每位可享用15道甜、鹹組合的點心及飲品。凱華樓中華料理一口氣推出適合闔家團圓、聚餐、尾牙的超值優惠券，「磐龍宮殿御膳」雙人套餐3,088元、「中唐燒尾鴨合宴」四人套餐7,999元。旅展優惠期間並推出早鳥優惠的凱華樓開運年菜，適合15-20人份的18公斤巨無霸佛跳牆所推出的聚寶盆福氣年菜組合優惠價17,888元。也有適合六人小家庭的闔家歡年菜組合早鳥優惠8,888元，或是嚐嚐鮮可訂購六人份的發財佛跳牆早鳥優惠2,580元。

JR東日本大飯店HAYASE日本料理餐廳則由來自日本東北仙台大都會飯店的HAYASE餐廳料理長-郡司行雄來台駐點，餐廳以仙台早期城堡小鎮為主題設計，餐廳內設有懷石料理區、割烹用餐櫃區、鐵板燒用餐區，此外另有六個分別可容納四名到八名的包廂可供使用。此次推出割烹懷石料理午餐套餐兩客4,400元及鐵板燒料理午餐套餐兩客5,600元。

JR東日本大飯店「都會客房一泊一食住宿券」優惠價3,600元、「都會客房一泊二食」住宿券5,900元，可享鉑麗安自助式晚餐，此外還有「行政尊榮客房一泊一食住宿券」含兩客早餐及行政酒廊禮遇，優惠價5,600元，相約朋友、同事一起團購還享住宿券買十送一。