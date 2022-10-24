陳時中喊上任不辦雙城論壇 柯文哲拿蔡英文國慶發言狠打臉

兩岸情勢緊繃，民進黨台北市長候選人陳時中昨重申，若他當選，暫時不會舉辦台北上海雙城論壇。對此，台北市長柯文哲24日質疑，此舉違反蔡英文總統在國慶所言，須在對等、和平、尊嚴條件下解決台海爭議，還酸陳自知選情變差，才去鞏固基本盤，只求不要崩盤。

柯文哲上午出席北市代間學習基地揭牌典禮，被問到中共對台態度越來越強硬，陳時中強調自己有「抗中保台」DNA，是否有意打抗中牌刺激年底選情。柯開玩笑地說，「他抗中保台，我也是抗中保台阿，抵抗陳時中保衛台北市！」代表陳自知選情變差，若對方陣營真的在做選情研究，表示陳大概是第3名，才開始鞏固基本盤。

談及陳時中重申上任後不辦雙城論壇，柯質疑，這很奇怪，首先是陳時中違反蔡英文總統在國慶所言，須在對等、和平、尊嚴條件下跟解決台海爭議，「所以有時候小英總統講一套，底下又去做另外一套」，第二點是，看民調也知道，陳時中確定已沒機會選上，所以開始回去鞏固基本盤，只求不要崩盤。