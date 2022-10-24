高雄81歲的蔡姓老婦患有失智症，經常外出後忘記返家路途，22日蔡婦又忘記回家的路，於是呆坐在鳳山區的一間超商，店員見蔡婦在超商外待了一個下午，於是報警尋求協助。員警獲報後到場，一眼就認出蔡婦，詢問蔡婦要不要回家時，蔡婦淡定拒絕，並詢問員警「你們兩個吃飽沒？我請你們吃三菜一湯」，員警聽到後心頭一暖，但仍拒絕蔡婦的好心，堅持將蔡婦安全送到家。

鳳山分局接獲文衡路上的超商店員報案，店員稱超商外的蔡婦從中午就坐在店外一直到下午，上前詢問是否需要幫忙，蔡婦均拒絕，店員因擔心蔡婦年邁的身體承受不住，才會請求警方協助。

員警到場後一眼就認出熟悉的蔡婦，並清楚記得蔡婦個性相當固執，於是採取溫和地詢問方式，不料蔡婦仍拒絕返家，並詢問員警「你們兩個吃飽沒？來啦，我請你們吃三菜一湯啦！（台語）」員警聽聞後感相當溫暖，但仍惦記著送蔡婦回家一事，於是回覆蔡婦「沒有啦！我等一下還有事情，下次再給妳請啦！（台語）」經過不停安撫以後，蔡婦才肯上車回家。

員警將蔡婦安全送到家時，蔡婦的兒子正在尋找走失的母親，發現蔡婦由警方護送回來時也著急地詢問蔡婦「妳是跑到哪裡去？我叫妳不要亂跑。」兒子向員警表示自己未與蔡婦同住，但有空都會來探視，會再與其他家人討論蔡婦的照護事宜，並頻頻向員警道謝。