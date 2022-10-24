花蓮初秋音樂盛事之一「穀稻秋聲」活動自2015年舉辦迄今，主打坐在富里鄉內山谷草地聽音樂，廣獲樂迷好評，去年首次售票辦理維護活動品質，人潮卻不因而減少，因此主辦單位今年依舊維持售票模式，並請來施文彬、楊乃文、理想混蛋、韋禮安、謝銘祐＆麵包車樂團等9組重磅卡司接力演出，將在11月5、6日嗨翻富里永豐社區。

富里鄉除有花蓮米倉美譽，每年暑假的金針花季，更替地方帶來短暫熱鬧，在地青農為增加富里曝光度，組成「富里983」團隊，自2015年起在秋收淡季時，舉辦「穀稻秋聲-富里山谷草地音樂節」，結合市集推廣在地農產品，透過音樂媒介呈現地方與族群特色，漸漸的成為花蓮年度盛事之一。

今年邁入第8年的「穀稻秋聲」，11月5、6日兩天將於永豐社區登場，除有在地學校及社區團體輪番演出，主辦單位更邀請到楊乃文、施文彬、韋禮安、怕胖團、謝銘祐＆麵包車樂團、理想混蛋、嵐馨樂團、溫蒂漫步及山狗大後生等9組知名歌手及樂團開唱，屆時將嗨翻整個富里鄉。

然而，「穀稻秋聲」一開始以免費模式辦理，去年因補助與贊助部分受新冠疫情影響，忍痛改以售票補足經費缺口並維護活動品質，原以為售票會讓人潮銳減，但票券一開賣就熱銷上千張，且活動當天人氣依舊，代表民眾接受度高，因此今年依然以售票模式辦理。

主辦單位表示，今年票券有4種票種，分別為經濟艙、商務艙、頭等艙及兒童票，固定內容為實體入場票，不同之處則在於相關紀念品，4種票種均有分單日、雙日2種票價，即起可至KKTIX平台訂票；另加碼鄉民的500張免費票券日前已秒殺發送完畢。

此外，918台東池上強震重創花東鐵路交通，玉里富里間目前僅能由接駁車接送，主辦單位除提醒欲參加活動的樂迷多加留意交通資訊，活動當天也會在富里火車站安排接送至會場的接駁車，詳細資訊將陸續公告於「富里983」紛絲專頁。