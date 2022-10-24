美女主播吳宇舒在播報台上的形象專業，加上過人美貌和親民性格，吸引不少觀眾支持，播報工作之餘，她也常在社群和粉絲互動，不時還會貼泳裝照，秀出有線條感的姣好身材，以及深邃事業線。日前她就貼出一張「謝罪圖」，穿著白底圓點泳裝的她，傲人長輩狂吸超過萬人點讚，激動直喊：「有誠意啊這照片！」

吳宇舒近來因身體出狀況，FB已沉寂約半個月未發文，直到昨(23日)才更新動態，想不到吳宇舒久未露面，竟放上超辣的比基尼照，似乎剛從泳池上岸的她，全身濕漉漉地趴在岸邊休息，而鏡頭的前方，拍攝出她的渾圓輪廓，以及深邃的T字事業線，肌膚沾上的許多小水珠，替她增添了濕身性感的誘惑，非常火辣。

吳宇舒換上白底圓點的泳裝，秀出姣好的身體線條。(圖/吳宇舒 FB)

吳宇舒寫下貼泳裝照的原因：「太久沒出現只好貼舊照賠罪」，並透露現在比照片當時瘦了些，且是今日才復工播報。同為主播的房業涵和陳瀅也留言，替充滿電且健康回歸的吳宇舒感到開心，見此，吳宇舒連忙答謝同事們支援播報工作。而粉絲則被泳裝照辣到暴動，寫下留言：「水捏」、「這張人間極品」、「太美了～隨便一張都是顛峰」、「依舊美艷動人，令我天天關注。」、「這樣賠罪最有誠意」、「好深的事業線，妳是故意的我喜歡」。

吳宇舒泳裝照的上一篇PO文已是2週前，當時她透露已提前放完國定假期，貼文打趣寫下：「國慶要當連假勞工囉！」，隨文附上多張美照，其中，她穿著一件垂墜感的白色洋裝，搭配一條銀色項鍊，打扮簡約又雅緻，而衣服的吊帶，則滑落到香肩以下，露出優美直角肩和雪白肌膚，眼看私密領域就要見客，非常嫵媚。