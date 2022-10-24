高端疫苗爭議不斷，由於至今未取得WHO認證，導致高端戰士赴日需自費PCR或補打。國民黨立委張育美質疑高端補打恐有安全疑慮，認為衛福部應提出相關評估數據，衛福部長薛瑞元動怒表示，無法做這樣的研究，更反嗆張「委員你教我怎麼做！」

立法院社福衛環委員會今（24）邀請衛福部等各部會就「我國疫苗緊急授權使用相關法制及高端疫苗採購違失、股價異常波動調查進度、未來施打與屆期銷毀規劃、各國入境規定疫苗認可現況與我國配套因應措施、賠（補）償機制研議等總檢討」進行專案報告。

外交部指出，初步調查國人主要旅遊國家，目前5個國家僅承認經世界衛生組織（WHO）認證之疫苗，也就是接種高端者入境恐受阻，包括日本、新加坡、美國、西班牙及智利；其中日本及智利開放持PCR陰性證明入境，而西班牙和新加坡可持快篩陰性證明入境。

為解決高端民眾出國受阻問題，中央流行疫情指揮中心10月19日起祭出補打方案，可接種1到3劑其他廠牌疫苗。薛瑞元今天備詢時表示，截至目前共有5人補打。

國民黨立委張育美指出，日本和美國都不接受高端，我們應主動來追蹤補打其他疫苗民眾的健康風險，問薛瑞元多久可以提供補打的追蹤結果？薛表示，所有打疫苗如出現不良反應的，我們都有追蹤資料。

張育美質問，衛福部前部長陳時中去年11月曾說「多打疫苗風險一定會比較高」，高端族補打疫苗究竟會增加多少安全風險？薛瑞元說話音量也逐漸加大，還數度用手在空中比劃，似乎有些動怒，回應「沒有辦法做這樣的研究，怎麼可能呢？委員你教我怎麼做！」強調這是科學問題，做得到就做、做不到就說做不到。

張育美質疑，衛福部無法提出高端補打疫苗的風險評估數據，反而要求民眾自行權衡，等於把責任推給第一線醫護人員，希望衛福部還是要提出相關數據。薛瑞元聞言搖頭表示「這不能這樣啦！」