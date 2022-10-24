文化部在疫情間推出的藝FUN券將常態化，初期將優先補助18歲青年，文化部長李永得24日在立法院教育文化委員會備詢時表示，明年已編列新台幣2億元預算，並尋求企業募集資金，將透過兩廳院文化生活平台OPENTIX實行，期望達到每人有1200元消費金額補助。

李永得24日在立法院做文化部業務報告，立委萬美玲質詢時表示，文化部列2億元預算培養藝文人口，以18歲為族群，目前國內18歲人口有21萬多人，預算2億元，每人平均獲得921元補助，是否足夠使用在藝文活動上？

對此，李永得表示，藝FUN券常態化是希望能擴大藝文消費，但因為預算有限，參考法國和義大利作法，率先從18歲青年開始，預計規畫希望每人有1200元，因此不足的部分，還需要從民間募款。

立委林奕華表示，既然希望讓藝FUN券常態化，應該增加預算，族群也不應該只限定18歲青年。立委陳秀寶則表示，目前OPENTIX平台下載數量還不夠普及，要推廣藝FUN券常態化，還是要多多了解使用者需求，才能協助推動政策。