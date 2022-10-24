女星隋棠2010以台劇《犀利人妻》爆紅，近年來，她積極投入公益活動，致力於兒童性侵害防治，然而，昨(23)日於個人臉書發文透露，在投入兒童性侵害防治活動一年多後，陸續收到傳票，也感嘆道：「當中有非常多的無力感」。

隋棠坦言，自收到開始傳票以來，好壞參半的消息接續而來，讓她感到相當無力，提到所謂的好消息是加害者遭判刑，讓孩子能被體系妥善保護，但佔大部分的壞消息，包括因為種種原因或壓力導致沒有進入司法，或進入司法但證據不足等問題，而無法順利走到法院判決這步，以及孩子們程序中沒有受到妥善安排等等。

隋棠也曬出第一次出庭後，沾上印泥而染紅的大拇指，並寫道：「回程路上，想著檢察官的提醒，注意證物安全和自身安全，有種我到底做了什麼的感覺，腦袋一直嗡嗡作響」讓網友相當心疼她。

隋棠曝光出庭原因。（圖／隋棠臉書）

最後，隋棠分享一位因為傳喚她而熟識的警官曾說的話：「兒少性侵害的案件就是這樣，結果往往令人覺得沮喪，他們也很無力」只能拍拍隋棠和夥伴的肩膀安慰表示，再一起為孩子加油，對此，隋棠也決定開設臉書社團，義賣家中用不到的或是二手的各式物品，並將其所得全數不扣除成本的捐出盡一份心力。