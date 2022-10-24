1名女網友家中從事殯葬業，日前男友的親戚過世，男友父親請她幫忙，對方布置會場時都要求最好最貴的，事後討論費用時卻說「都快成親家了還談錢」，她一氣之下讓哥哥把有花盆跟禮桌搬走，男友爸爸還直接要兒子幫忙求情「順便求婚」，她則決定分手，怒罵「一場喪禮看清楚他家的為人」。

該女網友在臉書「匿名公社」發文，她家中從事殯葬業，日前男友的叔公過世，男友父親找她幫忙，她的父親因此答應接手，後來談論費用時，男友父親卻說「都快成親家了還談錢」，她說原先在挑選喪儀事物時，男友父親都選最大最好的，簽收時還向廠商說會跟她的父親算，如今不願意付錢，讓她痛批是賴帳。

1名女網友家中從事殯葬業，日前男友的親戚過世，男友父親請她幫忙，布置會場時都用最好最貴的，事後討論費用時卻說「都快成親家了還談錢」。（翻攝自臉書「匿名公社」）

該女網友說，男友父親原以為會場已布置好，不可能拆掉，她說「我爸顧情面不拆，不代表我哥不敢」，她的哥哥把所有花盆跟禮桌搬走時，男友父親慌張要求兒子趕緊向她求情還「順便求婚」，甚至強調要在百日內辦婚禮；她則怒批交往不到半年，感情還未穩定，直言想分手，「一場喪禮看清楚他家的為人雖然會痛一陣子但總比日後嫁進去還好」。

其他網友留言「親兄弟都明算帳了一事歸一事，一筆歸一筆，如果令尊有承諾就另一回事」、「嫁過去不會幸福的」、「放生了，一事歸一事」、「這樣也好啦，畢竟不到半年，對方長輩說法真的比扯鈴還扯」、「看清楚也好」。