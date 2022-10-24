大陸國家統計局今（24）日發佈GDP經濟數據，統計第3季單季GDP金額為30兆7627億元（人民幣，下同），按不變價格計算，單季年增率為3.9％，較上季僅0.4％回升3.5個百分點。而累計今年前3季GDP共為87兆269億元，按不變價格計算年增率3％，也較上半年加快0.5個百分點，研判經濟總體呈現恢復向好態勢。

根據大陸國家統計局公告數據，其中，第一產業增加值5兆4779億元、年增4.2％，對經濟成貢獻率9.3％；第二產業增加值35兆189億元、年增3.9％，對經濟成長貢獻率48.8％；第三產業增加值46兆5300億元、年增2.3％，對經濟增長的貢獻率為41.9％。

同時觀察到三類產業增加值占GDP的比重分別為6.3％、40.2％和53.5％。與上年同期相比，第一產業比重持平，第二產業比重提高1.1個百分點，第三產業比重下降1.1個百分點。

大陸國家統計局指出，整體來看經濟克服多重超預期衝擊的不利影響，主要指標恢復回穩，將繼續做好「六穩」、「六保」，狠抓相關政策落實見效，充分釋放政策效能，著力保市場主體穩就業穩物價，擴大有效需求，推改革啟動力，鞏固經濟恢復發展基礎，保持經濟運行在合理區間。