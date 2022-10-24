台股上周一度跌破12700點，再創波段新低，整周跌幅達到2.35％，外資賣超依舊不手軟，台積電(2330)成為外資提款機。根據台灣證券交易所統計，上周外資總計賣超為438.91億元；累計今年年初至10月21日止，外資累計賣超達1兆3,357.11億元。外資總持有股票市值為15兆5,497.70億元新台幣，占全體上市股票市值的38.89％，較10月14日的16兆1,268.87億元新台幣，減少5,771.17億元。

在個股部分，晶圓雙雄呈現不同操作，聯電(2303)買超居台股第二大，買超張數42,970張，台積電則賣超54,550張，位居台股賣超之冠。

面板股持續買超，群創(3481)買超45,345張成為上周外資買超第一大個股，友達(2409)買超7,638張居第十四；航空雙雄外資也是持續回補，長榮航(2618)買超32,014張排名買超第三，華航(2610)買超26,164張排第五。

賣超第二及第三分別為鴻海(2317)及玉山金(2884)，張數為43,214張及41,396張。