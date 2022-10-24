台北市衛生局統計今年上半年違規廣告查緝成果，食品、藥品、醫療器材及化粧品違規廣告共開罰331件、裁罰2429萬元，其中食品佔195件、裁罰金額1061萬元（43.7％）件數最多且金額最高，藥品或醫療器材38件、裁罰792萬元（32.6％）居次，化粧品98件，裁罰576萬元（23.7％）位居第3名；其中來源以網路占77.3％為大宗。

北市衛生局統計罰鍰累計第1名為「詮躍整合行銷有限公司」，違規廣告罰鍰100萬元，該公司的「MIDOKAWA醫療器材遠紅外線石墨烯健康襪，醫療器材廣告宣稱「石墨烯救命襪…提升血流量、血流速以及血氧濃度，讓你的末梢循環變好，修復受損的部位…只要有穿MIDOKAWA石墨烯襪，那一天就不會覺得腳底麻…」等詞句，與醫療器材廣告核定表內容不符。

衛生局指出，罰鍰累計第2名為「生祐有限公司」，違規廣告罰鍰80萬元，該公司的「英國tunellus FDA醫證 磁電石墨烯美體褲」醫療器材廣告宣稱「…包含水腫也可以…管路循環…靜脈曲張…腳麻抽筋…鬆弛漏尿…頻尿漏尿…腳循環不好…幫助你的膀胱，你的下半身，你的婦科，你的尿道，你的陰道，做到緊實」等詞句，未經事先申請廣告核准即擅自刊登。

衛生局表示，罰鍰累計第3名為「瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司」，違規廣告累計罰鍰達62萬元，「全新智能水感鏡片」醫療器材廣告宣稱「矽水膠屬於厭水材質，可以改善配戴乾澀的窘境…水感鏡片表面含水量超過 80％，不僅提升消費者配戴舒適度，加上長效保濕且具抗紫外線的功能…」等詞句，未經事先申請廣告核准即擅自刊登。

台北市衛生局指出，針對以上違規廣告已依法裁罰，以違規廣告媒體分類統計分析，以網路256件（77.3％）最多，電視共50件（15.2％）居第2，其次為廣播12件（3.6％）（如表3）。

衛生局進一步分析網站違規廣告，以公司官網150件最多、裁罰金額1063萬元，另針對社群媒體進行分類統計，Facebook 25件、裁罰209萬元，YouTube 6件、裁罰51萬元，Instagram 8件、裁罰60萬元；衛生局將持續監錄、稽查違規廣告，經調查屬實，依法裁罰以遏止不法。