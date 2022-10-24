三重商工與德國菲利克斯費興巴赫職業學院（Felix-Fechenbach-Berufskolleg，簡稱FFB）長期保持友好校際互動交流，為加深雙方的合作，21日兩校透過遠端視訊簽署了合作備忘錄（MOU）；校方表示，在全球疫情盛起前，三重商工即與來台的德國師生進行實質課程交流，疫情期間依然保持友好互動，雙方也以聯合國永續發展目標為主題，多次進行視訊專題創作。

三重商工校長李立泰表示，藉由姊妹校簽署合作備忘錄，可以開拓學生的國際視野，增進雙方教師共備課程的機會，促進國際夥伴關係。值此後疫情時代，三重商工誠摯歡迎德方來訪，明年學校也將帶領三重商工師生參訪FFB，相信兩校的情誼會更加深厚，更加落實技職教育務實致用技能的交流。

FFB校長維爾登（Wolfgang Wilden）在簽訂合作備忘錄（MOU）時表示，相當珍惜近年來與三重商工的交流情誼，雙方師生在生活文化、國際禮儀、專業技能交流諸多方面，近幾年無論透過德國師生實體來台或多次跨國視訊課程，均有極佳的專題成果產出和發表；FFB電子工程系教師兼國際事務協調員傅曼（Norbert Fuhrmann）更表示將於12月來台灣，重啟兩校於課程上的實質合作及課程產出。

三重商工111學年度「台德菁英師生交流課程」將由陳姿穎科主任與張桂瑛老師所帶領，教師陣容更加入台北歌德學院德語老師楊(Ms. Jacqueline Yang)；此次MOU的簽訂，雖是視訊跨洋連線，現場充分感受到台德雙方皆對兩校受限疫情無法實質互訪後的解封充滿高度期待，未來台德兩校的連結與雙方國際夥伴關係必能日久彌新，再添新北市國際教育之佳話。