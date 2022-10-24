中共二十屆一中全會23日閉幕，「習家軍」全面掌握中共核心領導層。這場權力中樞交替會議閉幕後的首個交易日，港股24日暴跌逾700點、大跌近5％，再創13年新低。
恒指24日開低316點或1.95％報15,894點，再創近13年半新低。早盤恒指一路下挫，截至10點14分，恒指報15,440.51點，跌770.61點，跌幅4.75％。
國企指數更慘，現報5,218.61點，大跌298.83點，跌幅5.42％。紅籌指數報3,170.9點，跌136.22點，跌幅4.12％。
恒生科技指數跌3.62％。盤面上，科技、地產股多數下跌。科技股方面，萬國資料跌8.48％、美團跌5.08％、騰訊控股跌4.98％、京東跌4.41％，阿里巴巴再創上市新低，跌5.17％，報港幣66元。
地產股下跌，龍湖集團跌近8％，碧桂園跌近3％，華潤置地跌1.28％。
大陸險企股走低。眾安線上跌超3％，中國平安、復星國際、中國財險跌超4％，新華保險、新華人壽、中國太保跌超2％。
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