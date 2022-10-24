昨酸陳時中「沒在美國留學」挨批 柯文哲今改口這樣說

台北市16日降下暴雨導致災情頻傳，市長柯文哲第一時間強調團隊有SOP，拒絕取消輔選行程北返，昨又嗆說批評者都沒在美國留學、沒經過現代文明訓練，遭疑戰學歷。對此，柯文哲24日改口表示，這種說法不精確，正確講法是「沒受過現代管理學訓練」，但此訓練在台灣也有，不一定要去美國。

尼莎颱風為台北市帶來淹水災情，柯文哲先是說北市防災應變中心有SOP，直到康樂隧道口邊坡坍方才北返，昨台北市又有大雨特報，但柯一改過去態度，取消南下輔選行程坐鎮台北，遭綠營質疑打臉自己、被SOP綁架，柯反嗆這群人都沒在美國留學、沒經過現代文明訓練，挨批戰學歷，罵到無黨籍台北市長候選人黃珊珊。

對此，柯文哲上午出席台北市代間學習基地揭牌典禮前接受媒體聯訪，他表示發言確實不精確，正確講法是「沒受過現代管理學訓練」，但此訓練不一定要去美國，在台灣也有，所以他要修改先前講法，要問批評者「沒有受過現代管理學教育嗎？」

此外，民進黨已為「水門事件」連日炮轟柯文哲傲慢，柯炮火對準民進黨台北市長陳時中，嗆說「他不罵我要做什麼？他也沒事幹啊，也提不出政見」，他認為民進黨選戰已經趨向鞏固基本盤，大概台北他也放棄、不會贏了。

至於柯文哲有意送新書《柯P管理學》給陳時中，反被陳時中競選辦公室發言人羅浚晅批評是「錯誤教案」。對此，柯文哲24日稱「加減讀啦！開卷有益。」