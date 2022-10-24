生態保育志工隊是新北最早成立的農業志工隊，趙文義(左二)為草創期元老。（蔡雯如攝）

新北市農業局今舉行「新北農業志工感恩大會」，現場聚集千人志工團隊，這些志工主要負責公園樹木保護、流浪動物照護、生態保育、漁港導覽推廣、農事家政指導、農產品行銷、綠色照護等項目，多數志工服務年資都已超過20年，新北市長侯友宜也出席頒獎，感謝他們的付出。

新北市農業志工隊有22隊，人數近千人，服務內容多元，聚集各行各業人員，因爲對農業及生態有熱忱而加入志工行列，另外，新北市志工團隊也有2114隊，志工人數超過18萬人。

侯友宜表示，農業志工疫情期間，不僅協助市府落實場域防疫工作，也積極參與各項農漁政業務，每個角落的可以看到他們辛勞的身影，農業政策才能順利推動。

其中，新北市最早成立的農業志工隊「新北生態保育志工隊」，已有17年歷史，目前有68名成員，生態志工草創期元老趙文義原本是家電公司的企劃主管，50歲時擔任新莊市公所志工，因緣際會參與新莊青年公園導覽，喜愛上自然生態，因此積極學習生態相關知識，得知農業局成立生態志工隊後，主動報名參與。

趙文義說，生態志工隊裡有許多愛好生態的同好，彼此互相學習，無形中增長不少生態知識，郊區的一草一木乃至昆蟲鳥獸，他都能信手拈來導覽解說，如今擔任志工時間已邁入第23年，人生三分之一的時間都在服務，接受服務人次更達3萬人。

趙文義表示，新北市周邊都是淺山區域，為學習大自然最好的資料庫，歡迎民眾加入志工隊，讓生命變得更精彩，他未來也會繼續付出，回饋社會。