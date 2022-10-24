長榮航(2618)10月24日00:00起至11月27日24:00止，將於官網推出「2022長榮航空線上旅展」，明年3月31日前出發的航班優惠最高可省將近萬元。

長榮航空於「2022長榮航空線上旅展」祭出各式優惠，國人最喜愛的桃園-成田最低未稅價只要11,096元起，適合悠閒度假的台北-宿霧航線未稅最低價只要5,924元起，台北-維也納直飛航線未稅價23,905元起，台北-布里斯本航線未稅價也只要20,748元起，是今年以來難得的超值優惠。

面對疫後新旅行型態，受旅人喜愛的自由行產品當道，長榮航空今年線上旅展也特別與旅行社合作，民眾只要於線上旅展期間至各大合作旅行社購買長榮航空大旅行家自由行產品，直接享受短程航線減價500元、長程航線減價1,200元的優惠。

除了線上旅展外，即將於11月4日至11月7日在南港展覽館一館熱鬧登場的2022 ITF台北國際旅展（Taipei International Travel Fair, ITF），長榮航空也將以嶄新的思維參展，跳脫以銷售為主的展場設計，打造前所未有的虛擬實境現場，讓民眾搶先體驗全新e化服務，提供旅客沉浸式飛行體驗。現場擬真打造機場自助行李托運櫃台，讓民眾可以提前熟悉出國快速登機步驟，透過360度環景劇場、熟悉的長榮航空專屬登機音樂，讓旅客宛如置身機艙之中，帶領民眾一秒抵達慕尼黑新天鵝堡、米蘭艾曼紐二世迴廊等著名景點，同時為視覺及聽覺帶來雙重享受。