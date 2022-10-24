老舊房屋重建前樣貌。（新北市都更處提供／李奇叡新北傳真）

重建後留設2.5公尺人行空間。（新北市都更處提供／李奇叡新北傳真）

重建後退縮4公尺留設人行及綠化空間。（新北市都更處提供／李奇叡新北傳真）

新北市政府持續推動都更案，原先位於中和區國光街上4層樓34戶老舊房屋，採「簡易都更」方式重建，成為地上24層新大樓，預計今年底正式完工。新北市都更處表示，目前新北已超過750案核准，光是中和區就有64案，其中包含１處防災都更案、7處工業區都更案及一般都更案、危老案等，顯現多元都更途徑更能因應不同區位、不同群體、不同條件的重建需求。

都更處指出，中和區國光街簡易都更案基地面積約2513平方公尺，透過「簡易都更」申請20％容積獎勵，重建為地上24層、地下6層的鋼筋混凝土構造建築物，且沿國光街退縮4公尺以上，並留設2.5公尺人行空間，搭配額外留設的綠美化開放空間及街角廣場，不但改善老舊建物居住安全、提供無障礙通行空間，也大幅提升鄰里安全友善通行環境。

都更處表示，簡易都更除程序簡便外，更取消面積限制並增訂容積獎勵項目，再加上今年開始將容積獎勵額度由20％提高至30％，增加重建誘因。

都更處強調，新北推動多元都更，近四年都更成績超過過去20年的累積總量，目前核准案件超過750案，中和區就有64案，都更基地總面積達10公頃，由原本的806戶老舊房屋，改建為5769戶全新大樓，而在以增進公共利益為宗旨的推動及審查下，總計提供約30200平方公尺的人行步道及公益設施，相當於72個籃球場大，及6160部汽機車停車位。

都更處說，都更不僅改善老舊社區巷弄狹小，及停車空間不足問題，也增進公共利益、改善居住環境，而除了改善居住品質外，都更也可促進產業的提升，例如近日動工的光寶科中和廠，透過工業區都更將原先不敷使用的老舊廠房重建，未來亦將提供新北市約2000個就業機會，預估可創造上億元產值，成為工業區都更正向示範案例、帶動產業發展及轉型。

都更處表示，市府為因應老屋重建過程所遭遇的不同困難、需求，故提供多元的都更方案，包含常見的大面積「一般都更」調整都市機能、因應潛在災害風險的「危老重建」消弭危險建物、以容積一次到位方式辦理的「防災都更」預防潛在災害、及簡單的書面審查後即可直接申請建照的「簡易都更」改善鄰里小巷弄環境，為重建課題提出多元的解方，促成整體環境點、線、面的改善，讓民眾安居樂業。