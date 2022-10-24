林男與同向行駛中線車道的曹女自小客車發生碰撞；林男失控再碰撞外側護欄，車輛翻覆。(民眾提供)

台74車禍翻覆兩人未就醫 肇事者酒測值超標被移送

24歲的林男昨天凌晨駕駛自小客車，沿台中市潭子區台74線快速道路內側由東向西)行駛，行經潭子區台74快速道路20.9公里處，與同向行駛中線車道的31歲曹女駕駛自小客車發生碰撞；林男失控再碰撞外側護欄，車輛翻覆造成車頭、左右側車身及車頂受損，曹女車輛左後車身受損。警方指出，雖兩人均未送醫，但林男酒測值超標，全案依公共危險罪嫌，報請台中地檢署偵辦。

警方指出，林男昨天凌晨1時24分左右，駕駛自小客車沿中市潭子區台74線快速道路內側車道，往西屯方向(由東向西)行駛，行經上述地點，與曹女駕駛的自小客車發生碰撞；林車失控再碰撞外側護欄因而車輛翻覆，造成林車的車頭、左右側車身及車頂受損、曹女的車輛左後車身受損。

警方表示，林男駕駛身體擦挫傷未就醫。警方依規定到場處置，現場對雙方實施呼氣酒精濃度檢測，經檢測林男駕駛酒測值超標；全案依公共危險罪嫌報請台中地檢署偵辦。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！