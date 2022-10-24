中共二十大與二十屆一中全會閉幕，多項推遲公布的數據24日全部出爐，其中最為外界關注的第三季經濟增長勝預期。大陸國家統計局24日公布，大陸第三季國內生產總值（GDP）人民幣（下同）30.76兆元，年增長3.9％，比第二季加快3.5個百分點，高於市場預期增長3.3％。

統計局資料顯示，今年前三季GDP為87.03兆元，年增3％。其中，第一產業增加值5.48兆元，年增長4.2％；第二產業增加值35.02兆元，年增長3.9％；第三產業增加值46.53兆元，年增長2.3％。

其他重要數據方面，前三季規模以上工業增加值，年增長3.9％，比上半年加快0.5個百分點，高於市場預期增長3.7％。第三季，工業增加值年增長4.8％，比第二季加快4.1個百分點。其中，9月份工業增加值年增長6.3％，高於市場預期增長4.8％。

首三季，全國固定資產投資42.14兆元，年增長5.9％，略低於市場預期增長6％。分領域看，基礎設施投資增長8.6％，製造業投資增長10.1％，房地產開發投資則下降8.0％。第三季，固定資產投資年增長5.7％，比第二季加快1.5個百分點。

前三季，社會消費品零售總額32.03兆元，年增長0.7％，低於市場預期增長0.9％。第三季，社會消費品零售總額年增長3.5％，其中，9月份社會消費品零售總額年增長2.5％，低於市場預期增長3％。

前三季度，全國城鎮調查失業率平均為5.6％，其中第三季平均為5.4％，比第二季下降0.4個百分點。9月份，全國城鎮調查失業率為5.5％，比上月升0.2個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.8％。

統計局表示，總體來看，大陸經濟克服多重超預期衝擊的不利影響，主要指標恢復回穩，保持在合理區間，積極因素累積增多。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內經濟恢復基礎仍不牢固。

下階段，要著力保市場主體穩就業穩物價，擴大有效需求，推改革啟動力，鞏固經濟恢復發展基礎，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。