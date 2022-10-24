台北市立動物園大貓熊「團團」自10月16日開始出現後肢無力、食慾下降情形，每天的竹葉進食量、排便量及活動力持續下降。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

台北市立動物園大貓熊「團團」自10月16日開始出現後肢無力、食慾下降情形，每天的竹葉進食量、排便量及活動力持續下降，為了瞭解「團團」的疾病進程，再度安排「團團」在22日上午前往台灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院接受腦部磁振造影（MRI）檢查。

大貓熊「團團」自8月31日被觀察到再度發生異常行為後，至10月15日之間未再發生疑似癲癇的症狀，原本預計在18日讓「團團」到大活動場與遊客見面，但保育員在16日發現「團團」左後肢動作較遲鈍，施予坐下定位指令時，其後肢不易伸出就位；17日「團團」出嫌走路步伐緩慢，後肢明顯無力，食慾也開始下降，照養團隊為求謹慎，決定讓「團團」仍暫留置後場。

園方表示，今年10月以來大貓熊「團團」的糞便量（食慾食量指標），除了12日總重為9.6公斤外，其餘天數均有10公斤標準，甚至達到15公斤以上的優良水平，但在16日「團團」開始出現後肢無力、食慾下降情形時，獸醫師檢查、血檢報告顯示「團團」並無感染情形，推測可能是腦部病因所導致。

動物園指出，接下來緊密觀察到「團團」每天的竹葉進食量、排便量及活動力持續下降，甚至不到以前平常的一半，保育員在動物訓練時「團團」無法像過去一樣，依照指令用鼻子碰觸到目標棒，後腳步行狀態亦不復以往。

園方說，16日開始，在動物園醫療團隊積極與醫療顧問團隊專家討論下，獸醫師投藥並給予輸液舒緩「團團」不適的症狀，保育員也從日常飼糧中添加蛋白質、維生素E、B群、補體素及膳食纖維等營養補給品，並增加餵水的次數，讓「團團」維持足夠的體力對抗病魔。

動物園指出，為了儘早確認「團團」的病況，同時與台灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院協調檢查時間，安排「團團」22日上午再度接受腦部MRI等檢查。

檢查前後歷時約3個小時，為減低麻醉風險，邀請臺大醫院麻醉部醫師黃啟祥全程協助「團團」麻醉監控，「團團」在22日中午約1點左右順利甦醒，由動物醫療照管團隊護送返回動物園大貓熊館休息，動物園將在各項檢查結果出爐後與相關領域專家學者討論，以為後續的醫療照護方向評估及建議。